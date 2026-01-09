Le Salon de l’Auto ouvre ses portes au Heysel pour sa 102e édition

Le Salon de l’Auto, le “Brussels Motor Show”, ouvre ses portes vendredi sur le plateau du Heysel à la presse belge et internationale. L’inauguration officielle se tiendra en fin de journée en présence du vice-premier ministre Jan Jambon

Au total, 67 marques de voitures et de véhicules utilitaires seront présentes pour cette 102e édition, un nouveau record. Cette année marque également le retour des motos, qui n’étaient plus revenues au Salon depuis la crise du coronavirus. Ainsi, ce sont 28 marques de deux-roues qui accueilleront les visiteurs lors de cette nouvelle édition.

Parmi tous les véhicules exposés, 11 seront dévoilés en première mondiale, 16 en première européenne et plus de 50 en première belge.

Le titre de Voiture de l’année sera en outre décerné vendredi à la mi-journée. Sept modèles finalistes (la Citroën C5 Aircross, la Dacia Bigster, la Fiat Grande Panda, la Kia EV4, la Mercedes-Benz CLA, la Renault 4 et la Skoda Elroq) seront départagés par un panel de 60 journalistes spécialisés issus de 23 pays. Trente-cinq modèles avaient été retenus comme candidats potentiels dans un premier temps.

Le Salon de l’auto avait réuni 307.636 personnes en 2025, après une année de pause. La fédération belge de l’automobile (Febiac), organisatrice de l’évènement, mise sur un bilan similaire cette année avec environ 300.000 visiteurs attendus.