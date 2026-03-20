Le Salon de l’Auto confirmé pour janvier 2027

Le Salon de l’Auto de Bruxelles, l’un des derniers existants du genre en Europe, connaitra une 103e édition en janvier 2027 sur le plateau du Heysel, annonce vendredi la Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac), organisatrice de l’événement.

L’édition 2026 avait marqué un “véritable tournant” pour le Brussels Motor Show car il avait réuni 349.775 visiteurs, soit une fréquentation en hausse de près de 14% par rapport à 2025, alors qu’il n’y avait pas eu de salon en 2024.

Plus de 100 exposants

Le succès rencontré par le principal événement en intérieur du pays ne s’est pas uniquement limité à l’affluence du public, note la Febiac, rappelant que l’événement avait rassemblé plus de 100 exposants, dont 67 marques automobiles représentant près de 94% du marché belge, et a pu compter sur retour remarqué de 28 marques motos.

“Les éditions récentes ont démontré que notre approche consistant à associer un salon commercial avec une forte dimension internationale était couronnée de succès”, commente Freddy De Mulder, le président de la fédération organisatrice.

La Febiac souhaite renforcer cette approche en proposant davantage de premières, en conservant l’élection de la voiture européenne de l’année et en renforçant l’intérêt international de l’événement. Elle entend aussi offrir une tribune plus large aux innovations technologiques “qui foisonnent au sein de notre secteur et dans les domaines connexes”.

En raison du succès d’affluence du dernier Salon de l’Auto, les organisateurs prévoient davantage d’espace d’exposition pour les voitures, les véhicules utilitaires et les motos.

Belga – Photo : Belga