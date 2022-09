Le Salon de l’Auto accueillera le concours européen de la Voiture de l’Année

Le prochain Salon de l’Auto de Bruxelles aura pour la toute première fois le plaisir d’héberger le prestigieux concours The Car of the Year, qui consacre depuis 1964 la meilleure automobile commercialisée sur le marché européen, a annoncé vendredi la Febiac.

Pour sa centième édition, le Salon de l’Auto de Bruxelles réunira, du 14 au 22 janvier 2023, la grande majorité des acteurs du marché automobile belge, avec 18 marques du top 20.

En outre, il accueillera la proclamation du concours The Car of The Year, se félicite Andreas Cremer, administrateur délégué de Febiac, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle qui organise le Salon.

Le concours est organisé par neuf magazines automobiles européens. Le jury est lui composé de 61 journalistes professionnels qui évaluent chaque année entre 30 et 40 voitures neuves selon de multiples critères tels que le design, le confort, la sécurité, l’économie, le comportement routier, la performance, la fonctionnalité, la performance environnementale, le plaisir de conduite, l’innovation technique et le rapport qualité-prix.

