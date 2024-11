Le salaire annuel moyen brut en Belgique est supérieur au salaire moyen européen

Le salaire annuel moyen en équivalent temps plein des travailleurs belges a atteint 57.989 euros brut en 2023, ressort-il des chiffres de l’office de statistique européen Eurostat publiés jeudi. Ce montant est supérieur de plus de moitié au salaire annuel moyen dans les 27 États membres de l’Union européenne, qui est de 37.863 euros.

La Belgique occupe la quatrième place dans la liste des pays européens ayant le salaire annuel moyen brut le plus élevé. Seuls le Luxembourg (81.064 euros), le Danemark (67.604) et l’Irlande (58.679) font mieux. La Bulgarie (13.503), la Hongrie (16.895) et la Grèce (17.013) occupent la fin du classement.

Les salaires annuels ont en moyenne augmenté de 6,2% dans l’UE par rapport à 2022. Les pays d’Europe centrale et orientale ont connu les plus fortes hausses, la Roumanie arrivant en tête avec 17,8% d’augmentation, à 17.739 euros.

La Belgique, qui est, avec le Luxembourg, le seul pays d’Europe où l’indexation des salaires est automatique, occupe la 11e place, avec une hausse de 8,6%. Deux des trois pays où les salaires annuels sont les plus élevés, Le Luxembourg et l’Irlande, ont également connu des augmentations substantielles avec respectivement 7,5 et 8%.

La Suède est l’unique pays européen à avoir subi une baisse du salaire moyen annuel en 2023. Converti en euros, ce montant a baissé de quatre centimes pour atteindre 44.619 euros.

Les statistiques salariales d’Eurostat sont basées sur les comptes nationaux des États membres et sur les résultats d’enquêtes menées auprès des travailleurs.

Belga