Le RWDM écrase Seraing 5-0 et signe sa première victoire à domicile

Le RWDM s’est imposé largement à domicile face au RFC Seraing (5-0) pour le compte de la 5e journée de Challenger Pro League.

Avec cette première victoire de la saison au stade Edmond Machtens, les Bruxellois (7 points) se maintiennent à la huitième place mais reviennent à deux unités du top 6. Les Sérésiens (4) sont douzièmes.

Gaetan Robail fut l’homme de la première période avec un doublé à son actif. L’attaquant français était tout d’abord à l’affût d’une mauvaise relance du défenseur liégeois Hady Camara pour ouvrir le score (34e). Il doublait ensuite la mise moins de dix minutes plus tard en profitant d’un bon pressing de ses coéquipiers pour fixer le gardien Nick Gillekens (43e).

En seconde période, le RWDM creusait l’écart à l’approche de l’heure de jeu. Usman Simbakoli était lancé en profondeur et enroulait parfaitement sa frappe hors de portée d’un Gillekens mal positionné dans son rectangle (58e). Alors qu’on entrait dans les dix dernières minutes, le RFC Seraing encaissait un nouveau but des oeuvres de Pjotr Kestens (81e), parfaitement servi dans le rectangle par Olivier Dumont (81e). Dans le temps additionnel, Ilyes Ziani fixait le score à 5-0 sur penalty (90e+2).

14 septembre 2025 - 16h23
Modifié le 14 septembre 2025 - 16h23
 

