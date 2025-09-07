Le RWDM tremble puis s’impose face à Dessel grâce à un triplé de Simabakaoli (2-4)

Le RWDM Brussels s’est imposé 2-4 face à Dessel samedi lors de son entrée en lice en Coupe de Belgique, tandis que les Francs-Borains et Lokeren ont tous deux été éliminés par des clubs de D1 amateurs.

En déplacement à Dessel (province d’Anvers), les Molenbeekois ont été cueillis à froid. Jorn Vancamp (3e), ancien joueur de La Louvière, et Brent Peers (6e) ont donné une avance de deux buts au club de D1 VV dès l’entame de match. Dos au mur, les Bruxellois ont pu compter sur Mamadou Usman Simabakaoli pour complètement inverser la tendance. Auteur d’un triplé (45e, 53, 63e), l’attaquant de 23 ans qui est arrivé libre du Servette FC cet été, a permis aux Coalisés de reprendre les commandes de la partie. Matias Segovia a scellé le score à 2-4 en fin de rencontre (87e).

Les Francs-Borains se sont en revanche inclinés 2-1 à Ninove, club évoluant aussi en D1 VV. Les joueurs d’Igor De Camargo connaissent également un début de championnat compliqué avec seulement quatre points engrangés lors des quatre premières rencontres de Challenger Pro League. Autre surprise de la soirée, Lokeren s’est fait éliminer par le Belisia Bilzen (D1 VV) après une séance de tirs au but (1-1 après prolongations, 5-3 aux tirs au but).

Dans les autres rencontres, Beveren s’est imposé 1-3 à Hoogstraten, Eupen a signé une victoire 1-0 devant De Toekomst Borsbeke et le Patro Eisden Maasmechelen a gagné 1-2 à Audenarde.

Belga – Photo : BX1