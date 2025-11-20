Passer la navigation
Le Roi visite le service des urgences du CHU Saint-Pierre à Bruxelles

Sa Majesté le Roi Philippe s’est rendu au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Saint-Pierre à Bruxelles, un établissement central dans le dispositif de soins de première ligne de la capitale.

Reconnu cette année comme Trauma Center suprarégional de niveau 1 par la DGU, le CHU Saint-Pierre assure une prise en charge pluridisciplinaire et continue des patients victimes de traumatismes graves, qu’il s’agisse de chutes sévères, d’agressions ou d’accidents de la route.

► Reportage | “Ce drame n’est pas un acte isolé” : les urgentistes du CHU Saint-Pierre lancent une pétition après une agression à l’arme blanche

Lors de sa visite, le Roi a suivi le parcours type d’un patient aux urgences et a été informé de la situation bruxelloise en matière de santé, précarité et violence urbaine. Il a également échangé avec plusieurs professionnels de terrain.

■ Reportage de Michel Geyer, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé

