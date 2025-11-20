Le Roi visite le service des urgences du CHU Saint-Pierre à Bruxelles

Sa Majesté le Roi Philippe s’est rendu au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Saint-Pierre à Bruxelles, un établissement central dans le dispositif de soins de première ligne de la capitale.

Reconnu cette année comme Trauma Center suprarégional de niveau 1 par la DGU, le CHU Saint-Pierre assure une prise en charge pluridisciplinaire et continue des patients victimes de traumatismes graves, qu’il s’agisse de chutes sévères, d’agressions ou d’accidents de la route.

Lors de sa visite, le Roi a suivi le parcours type d’un patient aux urgences et a été informé de la situation bruxelloise en matière de santé, précarité et violence urbaine. Il a également échangé avec plusieurs professionnels de terrain.

■ Reportage de Michel Geyer, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé