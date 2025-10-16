Passer la navigation
Le Roi visite le centre de coordination de la sécurité de safe.brussels

Le roi Philippe a visité mercredi en fin de journée le centre de coordination de la sécurité à Bruxelles, safe.brussels. Cet organisme régional fédère les acteurs de la prévention, de la sécurité et de la gestion de crise.

Les enjeux en matière de prévention et de sécurité n’ont jamais été aussi complexes et importants, notamment en Région bruxelloise“, commente Sophie Lavaux, directrice générale de safe.brussels et gouverneure pour la gestion de crise en Région bruxelloise. “Les agents de terrain, les associations actives dans la prévention, tout comme d’autres métiers invisibles au public, accomplissent un travail formidable dans un contexte pas toujours évident, qui mérite d’être reconnu.

Le Roi a pu échanger avec des représentants des différents services d’urgence et d’intervention, ainsi que des administrations bruxelloises. Parmi les services représentés, figuraient des agents de Bruxelles Propreté, de Bruxelles Environnement, de la police locale et fédérale, des pompiers de Bruxelles ou encore de la Croix-Rouge de Belgique.

Différentes ASBL, actives notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes ou dans le soutien aux victimes de traite des êtres humains, étaient également représentées lors de la visite royale.

Belga

16 octobre 2025 - 07h06
Modifié le 16 octobre 2025 - 07h06
 

