Le roi Philippe “inquiet” des conséquences de l’absence de gouvernement bruxellois : “Une logique irresponsable”

Dans un discours prononcé au Palais royal à Bruxelles, le roi Philippe a appelé la Belgique et l’Europe à préserver leur modèle de société fondé sur l’État de droit. Le Roi a également exprimé son inquiétude face à l’absence persistante de gouvernement de plein exercice en Région bruxelloise.

Le Roi Philippe a appelé mercredi l’Europe et la Belgique à préserver leur modèle de société. “Nous pouvons être forts sans succomber à la tentation de l’autoritarisme. C’est la seule voie durable“, a-t-il déclaré dans son discours aux autorités du pays prononcé au Palais royal à Bruxelles.

“À l’heure où les empires renaissent, l’Europe doit affirmer pleinement sa place. Les rapports Letta et Draghi ont posé les diagnostics justes. Il appartient désormais à l’Europe de traduire enfin leurs recommandations en actions. Je suis convaincu qu’elle y parviendra, tout en préservant une identité fondée sur les droits de l’homme, l’État de droit, la démocratie et le respect du droit international“, a développé le souverain.

Pour la Belgique, le Roi pose des constats similaires et voit “deux défis prioritaires“, la Défense et la stimulation de l’activité économique.

“Nous avons le devoir de protéger notre modèle de société et nos concitoyens. En Belgique, d’importantes ressources sont déployées pour renforcer notre Défense et ainsi contribuer pleinement à notre sécurité collective. J’ai le sentiment que cet effort bénéficie d’un large soutien de la population“, a commenté le chef de l’Etat.

Quant à la stimulation de l’activité économique, “il est important que ces efforts bénéficient à tous“, a-t-il averti, citant une visite dans la région du Centre, au cœur du Hainaut. “Au début de cette année, des milliers de chômeurs ne pourront plus prétendre aux allocations. Nous devons tout mettre en œuvre pour les aider à retrouver un emploi et ainsi éviter qu’ils ne sombrent dans la pauvreté. Toutes les autorités compétentes doivent leur apporter leur soutien“, a-t-il exhorté.

“Je m’inquiète des graves conséquences de cet enlisement pour la Région

Le Roi Philippe a aussi pointé “plusieurs maux” qui traversent aussi la société belge : la criminalité organisée, le racisme et la surpopulation carcérale.

“À tous les actes motivés par le racisme, la xénophobie ou l’antisémitisme, il ne peut y avoir qu’une seule réponse : la tolérance zéro“, a déclaré le Souverain.

Philippe a rappelé que “la dignité humaine et la protection due aux citoyens ne peuvent s’arrêter aux murs de nos prisons”. “Je sais que le gouvernement en est conscient. J’invite donc les autorités politiques et judiciaires à prendre à bras le corps le problème de la surpopulation carcérale“, a-t-il déclaré, alors que le point reviendra vendredi à l’ordre du jour du comité ministériel restreint (kern) du gouvernement fédéral.

Le Roi a enfin pointé l’absence persistante de gouvernement de plein exercice en Région bruxelloise: “je m’inquiète des graves conséquences de cet enlisement pour la Région, ses habitants et nos institutions“, a-t-il déclaré, parlant de “logique irresponsable“.