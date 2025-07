Le roi Philippe appelle Bruxelles à former d’urgence un gouvernement

Face à la remise en question du droit international, l’Europe doit s’imposer comme une alternative fiable au rapport de force brutal auquel on assiste, en restant fidèle à ses valeurs de démocratie, de justice et de droit, a déclaré le roi Philippe. Dans son discours, prononcé dimanche à la veille de la Fête nationale, le Roi a également dénoncé les “graves dérives humanitaires” à Gaza.

Parmi les préoccupations internes pouvant “sembler dérisoires” dans ce contexte, le Roi a brièvement évoqué l’absence persistante de gouvernement dans la Région-capitale. Plus courte que de coutume, l’allocution royale a pointé la remise en question du droit international qui a été “pendant des décennies la clé de voûte des Etats“.

“Le monde connaît une recrudescence de conflits, que l’on croyait appartenir à une époque révolue. Dans ce contexte, l’Europe continue de faire le choix de la coopération et non de la confrontation“, a-t-il dit, mettant en exergue les évolutions dans le numérique, le renforcement des armées et la lutte contre le changement climatique comme autant d’exemples de domaines dans lesquels l’Union européenne apporte une plus-value.

Pour le roi Philippe, l’Europe doit cependant encore “affirmer davantage son leadership et s’imposer comme un rempart et une alternative fiable au rapport de force brutal dont nous sommes le témoin aujourd’hui en restant fidèle à ses valeurs de démocratie, de justice et du droit“.

Le Roi s’est par aileurs dit “bouleversé” par le message de paix que lui ont délivré, il y a deux semaines, deux pères, l’un israélien et l’autre palestinien, renonçant à tout esprit de vengeance, après la perte de leur enfant. “Ces pères nous rappellent que, au-delà de la dimension politique, c’est toujours la dignité humaine qui est en jeu“.

Qualfiant la situation actuelle qui “n’a que trop duré“, de “honte pour l’humanité toute entière“, il a joint sa voix “à celle de tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza“, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave. “Nous soutenons l’appel du secrétaire général des Nations unies à mettre fin immédiatement à cette crise insoutenable“, a-t-il insisté.

Le Souverain a également jugé “essentiel de continuer à soutenir avec détermination les Ukrainiens, qui luttent pour leur souveraineté, et ce faisant, défendent aussi la nôtre“.

Certes, “face à la violence et l’agitation qui grondent dans le monde, nos préoccupations internes peuvent sembler dérisoires. Mais rien n’est moins vrai. Elles méritent toute notre attention – et celle de nos élus. Elles doivent être prises à bras le corps parce qu’elles ont un impact direct sur les citoyens“, a-t-il conclu évoquant “en particulier“, l’urgence de voir, en Région bruxelloise, “un nouveau gouvernement” se mettre “enfin au travail“.

Belga – Images : Palais royal