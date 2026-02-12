Le restaurant Aux Armes de Bruxelles est sauvé : le tribunal a validé l’offre de reprise

Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a validé, mercredi, l’offre de reprise du restaurant Aux Armes de Bruxelles, fondé en 1921 et situé au centre-ville. Le projet est porté par le chef Cédric Callenaere, actuel responsable des cuisines, en partenariat avec la société Horeca Logistic Services (HLS).

La décision permet le maintien de 29 emplois, conservés aux mêmes conditions salariales et avec reprise de l’ancienneté. “Je suis heureux que mon projet a remporté les faveurs du tribunal, car il permet également d’y associer un grand nombre des employés actuels, qui font partie intégrante de l’identité du lieu“, a déclaré Cédric Callenaere.

Présent depuis plusieurs années au sein de la maison, Cédric Callenaere entend s’inscrire dans la continuité. “Ce restaurant fait partie du patrimoine culinaire de la capitale. En tant que Bruxellois, mon projet vise à préserver ce lieu authentique où les familles aiment se retrouver dans un cadre convivial“, a-t-il précisé. “Notre défi majeur est de rester une valeur sûre dans le quartier pour les familles bruxelloises. Leur présence participera à conserver l’authenticité du lieu”.

> Aux Armes de Bruxelles : le chef veut sauver “l’icône bruxelloise”

L’établissement est connu pour son décor des années 1930 et ses serveurs en uniformes traditionnels. Il peut accueillir environ 300 couverts par jour.

Le partenariat avec HLS, entreprise familiale active dans le secteur horeca, doit apporter une base “solide pour l’avenir” au restaurant.

Belga