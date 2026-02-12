Le ramassage des poubelles impacté par la grève : quelles sont les communes les plus touchées ?

L’action syndicale de ce 12 février a impacté, comme annoncé la veille, les services de Bruxelles-Propreté. L’agence annonce ce jeudi midi que 63% des tournées ont pu être assurées, mais que de nombreux sacs-poubelles n’ont malgré tout pas pu être collectés.

Les communes de Forest, Ixelles et Saint-Gilles ont particulièrement été touchées. Entre 40% et 80% des sacs blancs n’ont pas été ramassés, selon Bruxelles-Propreté. “La Ville de Bruxelles fait également partie des territoires touchés par la grève, et notamment Laeken et le quartier Louise. Anderlecht a été plus légèrement impactée“. Le constat est similaire pour les sacs jaunes dans les mêmes communes. En ce qui concerne les déchets de jardin et alimentaires, seule la commune de Saint-Gilles a été touchée, avec un tiers des collectes non assurées.

Bruxelles-Propreté rappelle qu’il n’est pas nécessaire de rentrer les sacs non ramassés “dans la mesure où des tournées de rattrapage seront organisées dès ce vendredi, en fonction des moyens humains disponibles”.

Les Recypark bruxellois sont tous ouverts, sauf deux : Humanité et Woluwe-Saint-Pierre.

Le mouvement de grève pourrait encore être suivi par des agents de Bruxelles-Propreté dans les prochaines heures. Le ramassage des déchets pourrait ainsi être perturbé ce soir dans les communes suivantes : Ville de Bruxelles (Belliard), Koekelberg, Molenbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

La rédaction – Photo : Belga Image