Un rassemblement “hautement symbolique” devant la Banque nationale réunit un millier de délégués syndicaux

Un millier de délégués syndicaux se sont rassemblés jeudi vers 11h00 devant le siège de la Banque nationale de Belgique, à Bruxelles, à l’appel de la FGTB Bruxelles, de l’ABVV Vlaams-Brabant, de la CSC Bruxelles et de l’ACV Vlaams-Brabant, rejoints par la CGSLB.

Le rassemblement, présenté comme hautement symbolique, visait à dénoncer les politiques du gouvernement Arizona et les prises de position du gouverneur de la Banque nationale sur l’indexation automatique des salaires.

Dès l’aube, des actions de blocage ont eu lieu dans plusieurs zonings industriels bruxellois. Des barrages filtrants ont été mis en place avant d’être levés dans la matinée, afin de permettre aux militants de rejoindre le centre-ville pour le rassemblement devant la Banque nationale.

Sur place, les syndicats ont dénoncé ce qu’ils qualifient d’attaques contre le pouvoir d’achat, pointant à la fois les critiques récurrentes visant le mécanisme d’indexation automatique des salaires et le cadre fixé par la loi de 1996 sur la norme salariale, qu’ils estiment trop contraignant pour les négociations interprofessionnelles et sectorielles.

Les organisations syndicales ont également critiqué des réformes qu’elles jugent défavorables à la sécurité sociale, aux travailleurs malades de longue durée et aux conditions d’accès à la pension minimum, avec un impact particulier sur les femmes et les métiers pénibles. Elles ont plaidé pour d’autres choix budgétaires, notamment une contribution accrue des revenus du capital et une responsabilisation des employeurs.

La journée de jeudi constitue la dernière étape d’actions avant la manifestation nationale prévue le 12 mars à Bruxelles.

Belga – Photo : Belga Image