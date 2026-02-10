 Aller au contenu principal
Le pub De Valera’s tient son nouveau propriétaire

Le Café De Valera's, célèbre Irish Pub de la place Flagey, ferme ses portes

Thomas Mertens, l’entrepreneur derrière Chez Tom à Schaerbeek et le café Leopold (Arts-Loi), est le nouveau gérant du bar situé sur la place Flagey.

Le pub connu pour son ambiance irlandaise et ses diffusions de compétitions sportives a fermé ses portes le 1er janvier après douze ans d’activité. Une fermeture qui résultait d’un différend prolongé entre le propriétaire du bâtiment et les gérants précédents. Après quelques semaines de travaux, l’agent immobilier spécialisé dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration Sorgeloose & Trice annonce que l’établissement Horeca rouvrira ses portes.

Thomas Mertens est un visage bien connu à Bruxelles. C’est lui qui a lancé Chez Tom à Schaerbeek et le café Leopold à Arts-Loi. Récemment, il a également repris le Bistropolitan à Montgomery.

