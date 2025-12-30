Le pub irlandais De Valera’s de la place Flagey va définitivement fermer ses portes

Les gérants évoquent des problèmes avec le propriétaire des lieux.

Le pub connu pour son ambiance irlandaise et ses diffusions de compétitions sportives fermera ses portes le lendemain du Nouvel An. Ses gérants l’ont annoncé sur les réseaux sociaux. “C’est avec regret que nous vous annonçons que De Valera’s Irish Pub ferme pour de bon le 31 décembre. Nous ne serons plus ouverts à partir du 1er janvier, et probablement plus jamais“, déclarent-ils.

Contactés, les gérants expliquent cette fermeture par des problèmes avec le propriétaire des lieux. “Nous avons tenté en vain de trouver une solution, allant jusqu’à proposer d’augmenter considérablement le loyer, mais sans succès. Nous devons fermer nos portes après le réveillon du Nouvel An et il est fort probable que nous ne rouvrions pas dans ce magnifique endroit de Flagey qui est notre foyer depuis 2007″, déplorent-ils.

Le pub avait déjà fermé ses portes en mai 2018 pour les mêmes raisons avant d’annoncer sa réouverture quelques mois plus tard. Cette fois, une telle issue ne semble pas se profiler…

BX1 – Photo : Google Maps