Co-Create Day présente le projet SuperTerram qui analyse le sous-sol bruxellois

Ce jeudi, l’ASBL Confluences présentait de nombreux projets bruxellois dans le cadre de la journée du Co-Create.

L’action Co-Création est un ensemble de projets en lien avec l’innovation, l’expérimentation, la production de savoirs en lien avec une résilience urbaine. Elle est soutenue par Innoviris, l’institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de la Région de Bruxelles-Capitale.

Plus précisément, la Co-Création est un ensemble de projets “(qui) partent du(des) service(s) urbain(s) en question, identifient sa vulnérabilité en tenant compte de l’interdépendance avec les autres services, expérimenter la situation de rupture de ce service et proposer des pistes de recherche et d’innovation pour imaginer un futur possible, souhaitable et durable“.

Le projet du SuperTerram

Parmi ces projets, celui du SuperTerram propose de mieux comprendre les sols urbains bruxellois lors de futurs travaux. Pour le moment, les sols urbains restent méconnus des professionnels et pourtant, ils représenteraient près de 25% de la biodiversité mondiale. Ainsi, mieux comprendre les sols permettrait une meilleure transition climatique.

Un projet en co-création avec des architectes, des urbanistes et des professionnels en Ecotechnic.

■ Un reportage de Sabine Ringelheim, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé