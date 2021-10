Le projet du programme du contrat de rénovation urbaine “Autour de Simonis” approuvé

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi le projet de programme du Contrat de rénovation urbaine “autour de Simonis” (CRU6) qui concerne le quartier autour de la station Simonis, entre Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean.

Ce contrat de rénovation urbaine, annoncé en phase d’élaboration en mars 2020, se concentre autour de trois grands axes : la ligne de chemin de fer L28, où un parc a été réaménagé ces dernières années, le boulevard Léopold II et un parcours reliant différents espaces publics nommé “le chemin vert des écoliers” (de l’athénée d’Osseghem jusqu’au canal). Quatre pôles de rencontres ont en outre été identifiés pour le projet de réaménagement : les zones Belgica et Simonis, les espaces entre la station de métro Osseghem et le parc Victoria, et les centres historiques de Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean.

Quatre priorités sont confirmées dans ce projet de programme : “la mise en œuvre d’une Ville climatique”, “l’amélioration du maillage urbain pour les modes actifs”, “le renforcement de l’attractivité métropolitaine et de l’identité locale” et “la stimulation des environnements entrepreneuriaux et la création d’équipements de proximité”.

Pour rencontrer ces objectifs, un programme évalué à 150 millions d’euros a été imaginé par un bureau d’étude, en collaboration avec les administrations régionales perspective.brussels et urban.brussels. Le contrat de rénovation urbaine financera une partie de ce programme à hauteur de 22 millions d’euros, indique le gouvernement bruxellois. D’autres sources de financement via Beliris ou encore les communes, ont également été trouvées pour un montant de près de 78 millions d’euros.

Mobilité douce, réaménagements et création de logements

Quelles opérations seront menées pour mener à bien ce contrat de rénovation urbaine ? Dans ce projet de programme, le gouvernement bruxellois évoque des aménagements de mobilité douce entre Belgica et Simonis via notamment une nouvelle route cyclable sur la L28, la création de passerelles au-dessus du chemin de fer et la requalification des placettes Simonis. Le réaménagement de la place des Étangs Noirs est également annoncée, tout comme l’extension de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek vers la rue Piers.

Le gouvernement bruxellois annonce également la création de logements et équipements de proximité sur la rue de l’Armistice et la place Simonis, ainsi qu’une reconfiguration de l’îlot Neep-Stepman-Ganshoren.

Ce projet de programme sera soumis à enquête publique durant tout le mois de novembre 2021. Le programme sera définitivement approuvé début 2022.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge