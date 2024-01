Le projet de PAD Porte de Ninove approuvé en deuxième lecture par le gouvernement bruxellois

Ce jeudi, le gouvernement bruxellois a approuvé, en deuxième lecture, le projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) pour le site de la Porte de Ninove. Une série de modifications a été apportée émanant de l’enquête publique et des avis d’instances et communes concernées, assure le cabinet Vervoort.

Pour rappel, le site de la Porte de Ninove se trouve à la jonction entre trois communes (la Ville de Bruxelles et les communes d’Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean), coincée entre deux axes structurants de la Région, le canal et la Petite Ceinture. “L’objectif du projet urbain est de transformer ce nœud pour en faire un lieu convivial et attractif. Pour y arriver, les espaces publics seront réaménagés et sécurisés pour tous les usagers. Au final, un nouveau paysage urbain sera créé“, recontextualise le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) dans un communiqué.

Deux versions précédentes du PAD Ninove avaient déjà été recalées suite à des enquêtes publiques et la mobilisation de citoyens. Selon le ministre-président, “l’enquête publique a permis d’avoir un retour des habitants et de tous les acteurs concernés“. Il affirme que plusieurs modifications concrètes ont été apportées au projet suite à ces avis. La mobilité dite active a été” améliorée, en particulier sur les axes cyclables importants. Des mesures plus strictes ont été fixées pour protéger les arbres dans le petit parc Pierron inclus lui aussi dans le périmètre du PAD. La réglementation a été renforcée pour établir une connexion verte dédiée aux modes de déplacement actifs au niveau du stade Vander Putten, entre le parc Porte de Ninove et le futur parc de la Sennette situé en dehors du périmètre.

300 logements

Cible principale des opposants au projet, la création de 300 logements (au lieu des 350 à 370 prévus à l’époque) – dont la moitié seront publics – est en revanche toujours d’actualité. “Pour garantir une compatibilité avec le tissu urbain, la superficie et la hauteur des bâtiments autorisés sont limités sur la parcelle du stade Vander Putten et sur la parcelle au centre de la zone. Le parc de la Porte de Ninove assurera la jonction entre ces projets de logements“, précise le cabinet Vervoort. Lors de l’enquête publique, les comités de riverains et l’ARAU craignaient de voir émerger de “grands gabarits sur ces lieux où la nature a repris ses droits“. Ils estimaient par ailleurs que la Région n’a pas besoin du PAD et peut utiliser les outils existants pour maintenir un cadre de vie à la Porte de Ninove.

Le projet de PAD va à présent être soumis à l’avis du Conseil d’Etat, avant de revenir sur la table du gouvernement. Il sera consultable sur le site de www.perspective.brussels.

V.d.T. – Photo : Cabinet Vervoort