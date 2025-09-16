Le procès entre la SLRB et la Région bruxelloise est prévu le 3 novembre
L’audience d’introduction prévue mardi dans le procès qui oppose la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) à la Région de Bruxelles-Capitale est renvoyée à l’audience du 3 novembre devant la première chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La SLRB réclame environ 66,5 millions d’euros à la Région de Bruxelles-Capitale pour la livraison de 446 logements construits en 2025. Les deux parties n’étant pas parvenues ces derniers mois à trouver un accord sur une série de conventions financières, la SLRB a décidé de citer la Région en justice pour exiger le paiement immédiat de 66,5 millions d’euros.
Belga