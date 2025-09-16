Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le procès entre la SLRB et la Région bruxelloise est prévu le 3 novembre

L’audience d’introduction prévue mardi dans le procès qui oppose la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) à la Région de Bruxelles-Capitale est renvoyée à l’audience du 3 novembre devant la première chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La SLRB réclame environ 66,5 millions d’euros à la Région de Bruxelles-Capitale pour la livraison de 446 logements construits en 2025. Les deux parties n’étant pas parvenues ces derniers mois à trouver un accord sur une série de conventions financières, la SLRB a décidé de citer la Région en justice pour exiger le paiement immédiat de 66,5 millions d’euros.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

16 septembre 2025 - 11h35
Modifié le 16 septembre 2025 - 11h35
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales