Le procès des attentats de Bruxelles est suspendu et reprendra jeudi

Laurence Massart, présidente de la cour d’assises de Bruxelles chargée de juger les attentats commis dans la capitale le 22 mars 2016, a suspendu lundi matin le procès après le décès d’un avocat de la défense, Me Sébastien Courtoy.

Quelques mots sur le décès de Me Courtoy, suivi par un moment de silence. C’est comme cela qu’a démarré l’audience de ce lundi matin, qui n’a duré que quelques minutes. Me Michel Degrève, qui plaidait avec Me Courtoy, a demandé et obtenu un report du procès.

“Si on a demandé le report, c’est pour que je puisse me réorganiser sur le plan de défense“, précise Me Degrève. Les deux avocats étaient en charge de défendre le dossier de Smail Farisi, accusé d’avoir logé les terroristes.

Le procès reprendra jeudi avec la fin des commentaires des parties sur les exposés des enquêteurs et juges d’instruction. Les témoignages prévus cette semaine sont reportés au mois d’avril, a précisé la présidente. L’horaire est donc inchangé pour les témoignages des victimes, qui débuteront la semaine prochaine.

■ Un reportage de Jean-Christophe Pessesse, Yannick Vangansbeek et Corinne de Beul