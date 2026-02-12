Le procès de la vente du Sporting d’Anderlecht reporté en mai

Les dates de plaidoirie ont été fixées au 28 et 29 mai, ainsi qu’au 4 et 5 juin.

Le procès relatif à la reprise du RSC Anderlecht par Marc Coucke, qui avait débuté jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, est reporté au mois de mai, en raison de la jonction au dossier de la vente de copie d’autres dossiers, dans lesquels certains prévenus sont aussi concernés. Les dates de plaidoirie ont été fixées au 28 et 29 mai, ainsi qu’au 4 et 5 juin.

Dans l’affaire de la vente du RSCA, l’agent Christophe Henrotay, l’ex-CEO du club Jo Van Biesbroeck et l’ex-directeur du club Herman Van Holsbeeck doivent notamment répondre de l’escroquerie présumée de Marc Coucke, actuel propriétaire du RSCA.

> Procès sur la vente du RSCA : la défense de Christophe Henrotay demande la jonction du dossier à un autre dossier

avec Belga/Images Caravaggio