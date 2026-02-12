Procès sur la vente du RSCA : la défense de Christophe Henrotay demande la jonction du dossier à un autre dossier

Le procès relatif à la reprise du RSC Anderlecht par Marc Coucke a débuté jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

L’agent Christophe Henrotay, l’ex-CEO du club Jo Van Biesbroeck et l’ex-directeur du club Herman Van Holsbeeck doivent notamment répondre de l’escroquerie présumée de Marc Coucke, actuel propriétaire du RSCA, absent à l’audience jeudi.

Dès le début des débats, la défense de Christophe Henrotay, par l’intermédiaire de Me Dimitri de Béco, a fait valoir que le tribunal correctionnel ne pouvait pas traiter le dossier tant qu’une autre enquête judiciaire était en cours.

Dossier Claise

La défense fait allusion à une enquête du parquet fédéral sur des suspicions de blanchiment d’argent et association de malfaiteurs, dit “dossier Claise”, en référence au juge d’instruction bruxellois Michel Claise. Elle porte notamment sur des arrangements financiers autour des transferts de l’attaquant Aleksandar Mitrovic et du défenseur Chancel Mbemba vers le club anglais de Newcastle en 2015 et autour du celui de Youri Tielemans à l’AS Monaco. Ces transferts ont été organisés par Christophe Henrotay, et on soupçonne Herman Van Holsbeeck d’avoir touché une commission pour ces transferts, en noir et à l’insu du RSC Anderlecht.

Christophe Henrotay avait été arrêté à Monaco en septembre 2020 dans le cadre de ce dossier. Il avait été libéré par la cour d’appel de Monaco après le versement d’une caution de 250.000 euros.

La défense a expliqué que les faits des deux dossiers sont “indivisibles”, rappelant que seul le transfert du joueur Leander Dendoncker est retenu dans le dossier de la vente du RSCA, contrairement aux transferts de Mbemba, Mitrovic et Tielemans.

Le contrat de Dendoncker aurait été modifié au profit de l’agent Christophe Henrotay, qui se serait vu garantir 2,4 millions d’euros supplémentaires, au lieu d’un pourcentage, lors du transfert ultérieur du joueur, montant à charge de Marc Coucke.

