Le procès de deux individus prévenus pour agression à caractère homophobe reporté à mai

Ils devront répondre d’avoir agressé des hommes LGBTQIA+, contactés via une application de rencontres, durant l’été 2024. Un troisième suspect, mineur, sera jugé par le tribunal de la jeunesse.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté mercredi après-midi le procès de deux individus prévenus pour agression à caractère homophobe au 14 mai à 14h00.

Huit victimes se sont constituées partie civile dans ce procès, ainsi qu’Unia, institution publique qui lutte contre la discrimination et promeut l’égalité, et l’asbl Ex Aequo, qui milite entre autres contre toute forme de discrimination, d’exclusion ou de violence visant les personnes LGBTQIA+. Début juillet 2024, plusieurs plaintes ont été déposées, notamment auprès des zones de police Bruxelles-Ouest et Bruxelles-Midi, pour des agressions homophobes survenues au cours des semaines précédentes. Ces plaintes ont ensuite été transmises au parquet de Bruxelles.

Plusieurs personnes avaient été contactées via une application de rencontre. Une fois arrivées sur le lieu de rendez-vous, elles ont été prises à partie par plusieurs agresseurs avant de recevoir des coups et d’être l’objet d’insultes à caractère homophobe. Certaines d’entre elles ont également été victimes de vol et d’extorsion. Le mode opératoire des auteurs était de fixer un rendez-vous, généralement dans un parc, via une application de rencontre populaire auprès des hommes homosexuels, à l’aide d’un faux compte.

Belga