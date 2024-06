Le prix médian d’une maison quatre façades à Bruxelles atteint 1.1 million d’euros

Il faut désormais compter 1.1 million d’euros pour acquérir une maison quatre façades à Bruxelles, selon les données du premier trimestre présentées jeudi par Statbel.

Le prix d’un appartement dans la Région-capitale progresse de 2,4% sur base annuelle, à 260.000 euros. A Bruxelles, les communes les plus chères pour un appartement restent les deux Woluwe et Ixelles et les plus abordables sont Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren.

Belga