Le prix du diesel va atteindre un nouveau record ce mercredi

Le prix maximum du diesel (B7) atteindra un nouveau record historique à la pompe à partir de mercredi, pour s’établir à 2,489 euros le litre, annonce mardi le SPF Economie. La hausse sera de plus de 16 centimes en une fois.

L’essence 95 (E10) subira également une hausse, d’une ampleur toutefois bien moindre puisqu’elle ne sera “que” de 4,4 centimes. Son prix maximum sera de 1,945 euro le litre à partir de mercredi. Il faut remonter à la mi-novembre 2022 pour trouver des prix du même ordre.

L’essence 98 (E5) augmentera elle aussi et franchira la barre des 2 euros le litre. Il faudra ainsi débourser jusqu’à 2,027 euros par litre, une hausse de 4,3 centimes.

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