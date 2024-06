Le prix des pommes de terre atteint un record, le paquet de frites pourrait être plus cher

Il s’agit de pommes de terre du marché libre et qui ne sont donc pas sous contrat. Les acheteurs de ce marché sont principalement les grands fabricants de frites.

Le prix des pommes de terre de conservation a atteint 600 euros la tonne sur le marché libre, égalant le record de l’an dernier, a confirmé mardi Christophe Vermeulen, de la fédération du secteur Belgapom. Le paquet de frites risque d’être plus cher.

Ce prix record s’explique par le mauvais temps de l’automne dernier. En raison des pluies excessives, toutes les pommes de terre n’ont pas pu être récoltées et elles sont restées dans le sol. Ceci a entraîné une pénurie. Il est possible que le prix monte la semaine prochaine à 650 euros la tonne, un record absolu.

En moyenne, 280 euros par tonne sont payés pour les pommes de terre sous contrat. Ce prix élevé pour les pommes de terre de conservation ne signifie pas qu’elles sont plus chères en magasin. “C’est une autre sorte de pommes de terre”, explique le CEO de Belgapom. Les chips ne seront pas plus chers non plus. Le prix des frites (en friteries) risque par contre d’être plus élevé cet été, précise M. Vermeulen. Les friteries sont approvisionnées par les producteurs de frites fraîches et dépendent des marchés de gros. “Les frites dans les friteries pourraient devenir plus chères à court terme.”

Belga