Le police saisit plus de 18 kilos d’herbe de cannabis à Anderlecht

Le 28 avril, vers 2 heures du matin, une patrouille de police de la zone Bruxelles-Ouest a saisi 18.489,7 grammes d’herbe de cannabis, 1.379,9 grammes de résine de cannabis et 7.820 euros suite au contrôle d’un taxi, a annoncé la police dans un communiqué.

Le passager arrière ne portait pas sa ceinture de sécurité et le conducteur affichait une attitude jugée suspecte. Les policiers ont donc procédé à un contrôle, au cours duquel ils ont saisi un sac de congélation aux pieds du passager.

Le sac contenait une grande quantité de stupéfiants, 1.395 euros et plusieurs téléphones. Les suspects ont alors été arrêtés et les policiers ont effectué une perquisition à l’adresse où le véhicule se rendait. C’est là qu’ils ont découvert 18.489,7 grammes d’herbe de cannabis, 1.379,9 grammes de résine de cannabis et 7.820 euros Les policiers ont également découvert 6.425 euros et du matériel informatique au domicile du passager.

Selon la police, le conducteur et le passager ont été entendus mais seul le passager a été inculpé de détention de stupéfiants manifestement destinée à la vente en association et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

Belga