Le plus grand parking vélo communal de Bruxelles inauguré à Flagey

Un nouveau parking cycliste de 114 places a été inauguré ce lundi sur la place Flagey, à Ixelles. L’espace, aménagé par Cycloparking (antenne cycliste de parking.brussels) en collaboration avec la commune, comprend 100 emplacements classiques et 14 pour vélos cargos.

Accessible 24 h/24 via le parking souterrain de Flagey, il devient le plus grand parking vélo de la Région créé grâce à un partenariat entre une commune et parking.brussels. L’abonnement annuel est fixé à 15 euros (30 euros pour les cargos), les demandes se faisant en ligne.

Ce nouveau parking porte à 807 le nombre de places sécurisées disponibles à Ixelles, alors que 1 956 habitants y attendent encore une solution. À l’échelle régionale, près de 14 000 Bruxellois sont sur liste d’attente.

Avec ce parking, nous luttons contre le vol de vélos et offrons plus de confort aux habitants“, a déclaré l’échevine de la Mobilité d’Ixelles, Valérie Libert (MR). Le directeur de parking.brussels, Floris Tack, a de son côté salué “l’engagement exemplaire” de la commune et appelé à multiplier de telles collaborations.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Yannick Vangansbeek, et Jacques Vermeer

 

29 septembre 2025 - 17h05
Modifié le 29 septembre 2025 - 17h05
 

