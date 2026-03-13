Ixelles révèle son plan pour encadrer sa vie nocturne

Parmi les principales mesures annoncées figurent la création d’équipes de propreté en soirée, avec une présence désormais assurée de 07h00 à 22h00 du mercredi au dimanche, l’extension des horaires des gardiens et gardiennes de la paix, ainsi que l’adaptation des horaires du service des sanctions administratives communales, dont des équipes pourront intervenir jusqu’à 22h30.

La commune a aussi revu plusieurs règlements. Les terrasses devront fermer à minuit en semaine et à 01h00 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Les night-shops et librairies-presse devront quant à eux fermer à 01h00 en semaine et à 02h00 les week-ends et veilles de jours fériés. Les obligations des exploitants horeca en matière de gestion de la clientèle et de propreté aux abords des établissements seront renforcées.

Le plan comporte également plusieurs volets de prévention ainsi qu’un projet pilote de lutte contre les violences sexistes, sexuelles, et discriminatoire.

Ixelles justifie cette politique par la forte fréquentation de son territoire. La commune compte près de 110.000 personnes, dont quelque 90.000 habitants et 20.000 étudiants non domiciliés. Chaque jour, environ 40.000 étudiants sont présents sur son territoire. Un habitant sur quatre a entre 18 et 29 ans. Ixelles concentre en outre 10% des restaurants bruxellois sur 6% du territoire régional.

La commune souligne ne pas vouloir aller contre cette identité, marquée par les universités, les lieux festifs et les quartiers attractifs, mais entend mieux en encadrer les effets. “Nous sommes une commune de destination, mais aussi une commune où l’on habite”, résume en substance le bourgmestre Romain De Reusme.

