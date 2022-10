Le personnel en charge de l’aide sociale des CPAS bruxellois se dit au bord du gouffre

Selon les syndicats, les conditions de travail du secteur se dégradent à une allure vertigineuse.

Covid-19, guerre en Ukraine, explosion du coup de la vie : les crises se succèdent et impactent le fonctionnement des CPAS. Le personnel en charge de l’aide sociale se dit à bout de souffle. En Front Commun, les syndicats ont organisé aujourd’hui une assemblée générale pour entendre les plaintes des travailleuses et travailleurs et établir une liste de revendications.

Dans les grandes lignes, ils estiment faire face à une charge de travail trop importante et un manque d’effectifs. Ils pointent également l’urgence de revaloriser les salaires et le travail social dans leur structure. Parmi les revendications figure aussi la nécessité de refinancer les 19 CPAS tout comme investir massivement dans la prévention des risques psychosociaux et une réelle politique du bien-être au travail

Dans un communiqué, en front commun, les syndicats se disent conscients que les moyens financiers des Pouvoirs Locaux sont extrêmement étroits, et plaident pour le refinancement de l’aide sociale dans les CPAS par les autorités régionale et fédérale. “Ce nouveau financement doit permettre au personnel de mener un travail social de fond, dans des conditions bien meilleures que celles connues aujourd’hui, afin de mener les usagers vers une plus large émancipation sociale”, détaille le Front Commun.

Au terme de cette Assemblée Générale, les syndicats entendent ficeler un plan d’actions qui pourrait mener à une ou plusieurs journées de grève.

Ma. Ar. – Photo : Belga/Photo Siska Gremmelprez