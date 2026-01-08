Le personnel de BX1 solidaire avec TV Lux après une vague de licenciements

Après l’annonce de quatre licenciements avec effet immédiat, le personnel de BX1 apporte son soutien à TV Lux, aux personnes licenciées et aux équipes restantes.

Les travailleuses et travailleurs de BX1 expriment leur soutien aux membres du personnel de TV Lux qui ont été licenciés ces dernières heures. Un nouveau coup dur pour les médias de proximité.

Nous tenions également à transmettre du courage aux équipes qui restent au sein de TV Lux pour continuer à fournir une information locale de qualité en province de Luxembourg.

La rédaction – Photo : Belga Image