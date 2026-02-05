Le père d’une enfant autiste accuse une enseignante d’une école spécialisée de Schaerbeek de maltraitance

De graves accusations secouent La Vallée, une école spécialisée de Schaerbeek. Une jeune fille autiste aurait été victime de maltraitance et de harcèlement par sa professeure.

Son papa a dénoncé les faits reprochés sur ses réseaux sociaux, suivis par plus de 200.000 personnes, et a porté plainte. “Ce qu’elle a fait est grave. Je le dis clairement : mon but est que cette professeure n’exerce plus. Elle a maltraité mon enfant, a refusé de lui donner de la nourriture et a été agressive avec elle“, assure-t-il. Le papa s’inquiète également de ne pas tout savoir : “Ma fille ne parle pas“.

Contacté, le pouvoir organisateur de l’école a refusé notre demande d’interview face caméra. Il déclare toutefois qu’une rencontre avec les parents devait avoir lieu cet après-midi et assure que la plainte sera traitée. De son côté, la commune assure prendre l’affaire au sérieux.

■ Reportage de Simon Breem, Eline Donckerwolcke et Morgane van Hoobrouck