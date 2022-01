Le pass vaccinal en vigueur en France : qu’est-ce que cela implique pour les Belges ?

En France, dès aujourd’hui, le pass vaccinal est désormais obligatoire pour se rendre au restaurant et au café ou accéder à d’autres activités. Cette mesure est également valable pour les Belges séjournant chez nos voisins.

Si vous désirez vous rendre sur le territoire français, les règles changent aujourd’hui. Fini les tests PCR, il faut présenter un schéma vaccinal complet pour se rendre au restaurant et café, accéder aux activités de loisirs, aux foires et transport publics interrégionaux… Le schéma vaccinal est considéré comme “complet” après avoir reçu une dose booster dans les sept mois suivant la première vaccination, à une ou deux doses, mais aussi si vous êtes vaccinés depuis moins de 7 mois. Le pass vaccinal est également valable si vous disposez d’un certificat de rétablissement de moins de six mois.

Cette nouvelle mesure vaut pour les plus de 16 ans. Or, en Belgique, et donc à Bruxelles, la dose booster n’est accessible qu’à partir de 18 ans. “La Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments (EMA) sont claires sur le sujet : on ne peut pas administrer une dose de rappel en dessous de 18 ans. Si telle était le cas, l’injection se ferait dans des conditions hors notice pharmaceutique. La France offre cette possibilité aux adolescents de moins de 18 ans, mais ce n’est pas une condition absolue. Ils ne peuvent pas la rendre obligatoire et ne peuvent pas non plus l’exiger de la part de citoyens d’autres pays”, explique Sabine Stordeur, responsable de la task force vaccination.

Qu’en est-il chez nous ?

Mais qu’en est-il en Belgique ? “Nous attendons l’avis formel de l’EMA et nous espérons que Pfizer, qui va modifier sa notice pharmaceutique d’ici à la fin du mois de janvier, va aussi introduire la possibilité pour les 16-17 ans de recevoir la dose de rappel. Si c’est le cas, le Conseil supérieur de la santé sera saisi de la question. Si tous les voyants sont au vert, alors nous allons proposer cette dose à cette tranche d’âge, mais elle ne sera pas obligatoire“, détaille la responsable de la task force.

Ma. Ar. – Photo : BX1