Le parquet requiert 15 ans de prison pour deux suspects d’une fusillade à Anderlecht

Le parquet de Bruxelles a requis mardi après-midi des peines de 15 ans de prison contre deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années qui auraient été impliqués dans la fusillade survenue le 19 avril 2025 sur la place du Conseil à Anderlecht.

L’un des suspects aurait ouvert le feu sur un café. Il a été interpellé le lendemain en possession d’une arme automatique. Le parquet considère le second suspect comme le commanditaire.

La fusillade sur la place du Conseil a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 avril dernier, peu après minuit.

Un homme a tiré avec une arme automatique de type kalachnikov et a tiré au moins sept coups. Les balles se sont logées dans la façade d’un café et de deux habitations, mais aussi dans un tram qui passait à ce moment-là.

Le tireur, E., avait réussi à prendre la fuite, mais il a été interpellé la nuit suivante, alors qu’il était à nouveau apparu sur la place, armé d’une kalachnikov. L’homme a déclaré avoir été contraint de commettre les faits pour combler ses dettes. La première fois, l’objectif était de semer la peur, mais la seconde fois, il était question que quelqu’un soit touché, a-t-il précisé.

L’analyse du téléphone portable d’E. a conduit à l’arrestation d’un second suspect, A. Ce dernier aurait donné l’ordre de commettre la fusillade via le réseau social Snapchat et aurait forcé E. à revenir une deuxième nuit. Le suspect nie toutefois toute implication dans les faits. Selon lui, le commanditaire serait un ami à qui il aurait prêté son téléphone.

Le parquet de Bruxelles n’a accordé aucun crédit à cette version et a requis mardi après-midi des peines de 15 ans de prison contre les deux prévenus. Le jugement sera rendu le 10 mars.

