La détention de deux suspects dans les émeutes de Vilvorde prolongée

Deux suspects impliqués dans les émeutes survenues vendredi dernier à Vilvorde ont comparu jeudi devant la chambre du conseil de Bruxelles. Parmi eux figure le jeune motard de 24 ans, dont l’accident et l’arrestation ont déclenché les violences. Leur détention a été prolongée d’un mois, a indiqué vendredi le parquet de Hal-Vilvorde. Deux autres suspects avaient déjà été libérés sous conditions plus tôt dans la semaine, a précisé le parquet.

Les émeutes à Vilvorde faisaient suite à la collision et à l’arrestation d’un motard de 24 ans le jeudi 17 juillet. Selon la police locale, le jeune homme s’était déjà fait remarquer ces dernières semaines par une conduite dangereuse, au cours de laquelle il aurait enfreint à plusieurs reprises le code de la route et défié les services de police. La police a tenté de l’intercepter, ce qui a entraîné une collision avec un combi de police et une bordure. Le jeune homme, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital avant d’être mis à la disposition du parquet. Le motard a par la suite été remis en liberté, mais des émeutes ont éclaté aux abords de la gare de Vilvorde la nuit suivante. Plusieurs véhicules de police et d’autres voitures ont été endommagés, des abribus détruits et des vitres brisées. Quatre policiers ont été légèrement blessés. Neuf personnes, dont cinq majeurs et quatre mineurs, ont été privées de liberté. Plus tard, dans l’après-midi de samedi, la police a une nouvelle fois interpellé le motard de 24 ans. Les six adultes ont été présentés au juge d’instruction, qui en a placé quatre sous mandat d’arrêt et relâché deux autres, dimanche. Deux suspects ont été libérés sous conditions au cours de la semaine.

Les deux autres, dont le motard de 24 ans, ont comparu jeudi devant la chambre du conseil, qui a décidé de prolonger leur détention d’un mois. L’un des mineurs d’âge, résidant à Bruxelles, a lui été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Les trois autres ont été déférés devant le juge de la jeunesse par le parquet de Hal-Vilvorde. L’un a été placé en centre fermé lundi et les deux autres relâchés. Plusieurs jeunes impliqués dans les émeutes ont reconnu dans un entretien accordé au journal Het Laatste Nieuws avoir délibérément tendu un piège à la police dans le but de se venger de l’accident et de l’arrestation du motard de 24 ans. Selon lui, la collision avec la police s’apparente à une tentative d’assassinat. Il a déposé plainte auprès de la zone de police Montgomery.

