Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête après l’intervention violente d’agents Securail à Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête à la suite d’un incident survenu le 8 août en gare de Bruxelles-Nord, au cours duquel des agents de Securail auraient violemment maîtrisé une femme.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une femme maintenue au sol par plusieurs agents. Selon le parquet, des coups auraient été portés tant par l’un des agents de Securail que par une autre personne impliquée dans l’incident. Une vidéo plus longue de l’incident est à voir ci-dessus.

“Elle est toujours alitée, avec des douleurs aux bras, à la tête et au dos, sans compter le traumatisme psychologique”, a indiqué lundi à Belga un membre de la famille, précisant qu’une plainte pour usage abusif de la force a déjà été introduite vendredi. “Nous allons néanmoins consulter un avocat afin de mieux qualifier notre plainte. Puis, nous ferons confiance à la justice pour régler cette affaire dans le calme”, a-t-il ajouté.

Selon Sudinfo, la scène s’est produite vendredi vers 14h00 à la gare du Nord. Une vidéo montre deux agents plaquant violemment au sol la mère et sa sœur, venues de Norvège, après les avoir accusées d’être en possession de faux papiers. La fille de la victime a affirmé au média que les deux femmes avaient leurs titres de transport en règle et que les passeports étaient authentiques. Elle dénonce une “humiliation gratuite” et rapporte que l’un des agents aurait déclaré : “Ici, ce n’est pas la Norvège, nous sommes en Belgique !”

Un témoin cité par Sudinfo assure que la mère “n’avait rien fait” et décrit un agent lui cognant la tête contre un mur avant de tenter de la maintenir par le cou. Les deux femmes auraient ensuite été menottées par la police.

Deux dossiers

“Le 8 août, des agents de Securail sont intervenus en gare de Bruxelles-Nord à l’encontre de personnes qui ne pouvaient présenter de titre de transport valable”, précise la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “Lors de cette intervention, des coups auraient été échangés : l’un par une personne impliquée, l’autre par un agent de Securail. Le parquet de Bruxelles a ouvert deux dossiers pour coups et blessures volontaires : l’un à charge de la personne impliquée, l’autre à charge de l’agent de Securail.”

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune autre information ne sera communiquée pour l’instant. En réaction à cet incident, une manifestation est prévue vendredi devant la gare de Bruxelles-Central. Elle est organisée par un collectif citoyen qui affirme soutenir les femmes impliquées et demande l’ouverture d’une enquête indépendante, des excuses publiques de la SNCB ainsi que la suspension immédiate des agents de Securail concernés.

