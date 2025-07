Le parc Tenbosch, à Ixelles, classé patrimoine naturel bruxellois

Le domaine devient propriété public en 1982 et l’architecte paysagiste René Pechère en conçoit l’aménagement, pour valoriser ses collections et le rendre accessible au public. C’est en 1986 qu’il est officiellement ouvert.

Plus de 400 espèces végétales

Dans cet espace de seulement 2 ha, on trouve une grande diversité botanique. Les promeneur.euse.s pourront ainsi y découvrir plus de 400 espèces végétales, dont un grand nombre d’arbres rares et remarquables, uniques en Belgique. “Les collections de magnolias, d’érables, de châtaigniers, de tilleuls et de chênes constituent le cœur de la valeur botanique du parc. Ce dernier offre également un refuge aux oiseaux et à d’autres animaux, ce qui en fait un sanctuaire pour la biodiversité en ville. Il s’agit donc non seulement d’un lieu patrimonial et historique, mais aussi d’un maillon important pour le maillage vert et naturel bruxellois.”, précise le cabinet Persoons.