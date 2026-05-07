Le parc Beco aménagé sur une ancienne friche industrielle primé au congrès Espace public

Le nouveau parc Béco aménagé au Quai des Matériaux, à Bruxelles a décroché le “Prix Espace Public” lors du Congrès Espace Public organisé à Bruges, a indiqué jeudi la secrétaire d’Etat bruxelloise de l’Environnement et de la Rénovation urbaine, Ans Persoons.

Selon celle-ci, le jury a récompensé le projet parce qu’il a transformé un ancien lieu industriel en un nouvel espace public de qualité qui répond aux besoins du quartier et où l’eau et la nature retrouvent un rôle central, et où l’inclusion est au cœur du projet.

Le parc de 2,8 hectares s’étend le long du canal entre la place Sainctelette et la place des Armateurs, à l’emplacement d’un site industriel oublié au fil des ans, et combine détente, sport et loisirs urbains.

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Le long de cette large promenade au bord de l’eau, des zones vertes paisibles alternent avec des zones actives (terrains de sport, skatepark, zones de jeux et grand jardin avec bancs et tables). Grâce à la plantation de 126 arbres, le parc crée également une liaison verte entre le centre-ville et le site de Tour & Taxis, a rappelé Ans Persoons. Le nouveau parc a ouvert ses portes au public en novembre 2024.

Par ailleurs, la Ravaartstraat à Vilvorde-Steenokkerzeel a quant à elle remporté le Prix Espace Public dans la catégorie projets ruraux. La Ravaartstraat démontre comment une infrastructure existante peut être transformée en un maillon écologique crucial reliant l’homme et la nature par-dessus l’autoroute. Le Prix du Public a été décerné à Wonderwoud à Gand.

Belga