Le pape inhumé ce samedi, le Roi, la Reine et Bart De Wever attendus aux funérailles

Le roi Philippe, la reine Mathilde et le Premier ministre Bart De Wever font partie des dizaines de chefs d’État et de gouvernement attendus samedi à Rome pour les funérailles du pape François, décédé lundi.

Jeudi, le Vatican a annoncé la présence de 50 chefs d’État élus et 10 souverains régnants, et “à ce stade, 130 délégations (étrangères) sont confirmées pour les funérailles du pape François”, qui se tiendront sur la place Saint-Pierre. Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Antonio Costa sont notamment attendus.

Le président américain Donald Trump sera aussi présent, tout comme Olga Lioubimova, la ministre russe de la Culture, “sur décision du président Vladimir Poutine”. Annoncé dans un premier temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confié vendredi qu’il n’était pas certain d’“avoir le temps” de se rendre aux funérailles, évoquant des réunions militaires qu’il doit avoir ce samedi. Le président argentin Javier Milei fera aussi le déplacement alors que le pape venait d’Argentine. Du côté des têtes couronnées, outre le couple royal belge, le prince William représentera le roi Charles III pour le Royaume-Uni tandis que le roi Felipe VI et la reine Letizia seront présents pour l’Espagne. Le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène, la reine Mary du Danemark, le roi de Suède Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, ainsi que le prince héritier de Norvège Haakon et la princesse Mette-Marit complèteront le gotha royal.

Le pape François, décédé lundi à l’âge de 88 ans, sera inhumé à la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome. La messe d’enterrement se tiendra place Saint-Pierre, présidée par l’Italien Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux. Elle durera environ 01h30, avec la participation de 224 cardinaux et 750 évêques et prêtres. Le cercueil de bois et de zinc, scellé vendredi soir, sera déposé sur le parvis de la basilique, devant l’autel. Les délégations officielles sont placées sur le parvis par ordre alphabétique. Elles seront disposées sur le côté droit, en regardant vers la basilique. Au premier rang, les présidents de l’Argentine et de l’Italie. Viendront ensuite les monarques, puis les chefs d’État selon l’ordre alphabétique en français. Après la messe, le cercueil partira vers la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Ce dernier sera visible au public massé le long du trajet derrière des barrières métalliques. Il ne sera pas possible de suivre le cortège funèbre mais des écrans géants en retransmettront la progression. Pendant environ 30 minutes, le cortège parcourra à faible allure une distance de quelque quatre kilomètres dans les rues de Rome. Le cercueil devrait arriver vers midi à la basilique Sainte-Marie Majeure, l’une des quatre basiliques pontificales de Rome. Il sera accueilli par un groupe de personnes démunies. L’inhumation, présidée par le cardinal camerlingue Kevin Farrell, qui gère les affaires courantes du Saint-Siège jusqu’à l’élection d’un nouveau pape, se déroulera en privé.

