Le Palais royal de Bruxelles rouvre ses portes pour la première fois depuis 2022

C’est la première fois depuis l’été 2022 que les visiteurs et visiteuses peuvent découvrir le Palais durant la saison estivale. Ces trois derniers étés, il était resté fermé en raison d’importants travaux de rénovation de la façade et des fenêtres.

La saison estivale commence plus tôt que d’habitude cette année. Les touristes peuvent déjà déambuler dans le Palais, alors que celui-ci n’ouvre normalement ses portes qu’après la fête nationale. Cela s’explique par la visite d’État du couple royal danois organisée début septembre, pour laquelle plusieurs salles devront être remises en état à temps.

Le public pourra découvrir la résidence administrative, ainsi que le lieu de travail du Roi. Il aura accès à certaines des salles les plus prestigieuses du Palais et divers salons historiques où se déroulent les réceptions officielles et les activités d’État. Le Palais sera ouvert tous les jours, sauf le lundi. Il restera également fermé exceptionnellement les mercredi 15 et jeudi 16 juillet, ainsi que les lundi 20 et mardi 21 juillet.

La réservation d’un créneau horaire est obligatoire. Le billet coûte dix euros pour les personnes âgées de 13 ans et plus. Les enfants de moins de 13 ans pourront visiter le Palais gratuitement. Les personnes voyageant en train bénéficieront d’une réduction de 40% sur un aller-retour en deuxième classe vers Bruxelles. Ce week-end, tous les créneaux horaires sont déjà complets.

Quatre expositions temporaires seront par ailleurs proposées, dont “Louise d’Orléans, devenir Reine”, qui retrace la vie de la première reine des Belges.

“La princesse Louise d’Orléans, future reine des Belges, s’impose comme une figure incontournable de l’Europe dynastique. Fille de Louis-Philippe, duc d’Orléans, et de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, elle naquit à Palerme en 1812. À l’issue de la Révolution de juillet 1830 son père devint roi des Français. L’année suivante, le prince Léopold de Saxe-Cobourg, qui avait prêté serment comme premier roi des Belges, eut pour obligation de fonder une dynastie. Veuf, son choix se porta sur Louise d’Orléans qu’il épousa au château de Compiègne le 9 août 1832”, est-il présenté dans un communiqué.

Les visiteurs pourront également découvrir l’exposition en trois actes “Music, sound & imagination”, “Machines de rêve” et “Le Palais royal comme palais de la mémoire”. Le chercheur Kasper Bormans et le duo d’artistes Unik-ID présenteront cette dernière exposition consacrée à la communication dans le contexte de la démence dans la salle des Glaces. Un sujet que le Roi trouve particulièrement important, selon le communiqué du Palais.

Belga