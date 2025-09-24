“Le pain qu’on Sème”, un podcast sur les enjeux belges du grain au pain

Dans la série de podcast, “Le pain qu’on Sème”, Noémie Maughan chercheuse à l’ULB et Lou Chaussebourg, ULiège partent à la rencontre des acteurs et des actrices des filières belges du grain au pain. Elles étaient les invitées du 12h30.

À travers six épisodes, les deux chercheuses ont mobilisé leurs propres recherches, celles écrites par d’autres, mais surtout les savoirs de ceux qui réinventent chaque jour les métiers de la boulangerie, de la meunerie, de la culture de semences et de céréales pour ouvrir de nouveaux imaginaires nourriciers.

Les épisodes interrogent sur les enjeux de localisation, de qualité, de santé, d’alimentation durable et des réalités économiques et sociales des acteurs concernés. On démarre avec un constat, en Belgique, le pain consommé est rarement produit avec des céréales belges. Mais comment l’expliquer? “Il y a une sorte de mythe autour du blé belge, qui ne serait pas panifiable, en raison d’un taux de protéines trop élevé. Mais on a découvert que si on panifie avec des méthodes artisanales, alors on peut faire du pain”, expliquent les autrices du podcast.

Au-delà d’un travail de terrain, marqué par des rencontres avec les acteurs du secteur, les deux chercheuses s’intéressent à des pistes de solution. “On a découvert que toute une série d’initiative existe, mais elles sont isolées. Le grand enjeu est de repenser les filières locales, et de créer du dialogue entre toutes les étapes.”

Les épisodes sont disponibles sur différentes plateformes d’écoute : Soundcloud, Spotify, YouTube ou encore Apple Podcast.

■ Interview de Noémie Maughan, chercheuse à l’ULB et Lou Chaussebourg, chercheuse à l’ULiège au micro de Maël Arnoldussen