Le numéro 1722 activé en raison du risque d’inondation

Le numéro 1722 a été activé en raison de l’avertissement au de mauvais temps émis par l’Institut royal météorologique (IRM), indique dimanche le SPF Intérieur. Ce numéro peut être utilisé pour demander l’assistance des pompiers en cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut composer.

Le guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct de solliciter l’aide des pompiers, mais il est également possible de contacter ce numéro par téléphone. Le guichet électronique et le numéro 1722 ont été mis en place pour éviter de surcharger les centrales d’urgence 112 et pour ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Les lignes téléphoniques sont en effet parfois saturées lorsque beaucoup de gens appellent en même temps.

L’IRM a émis une alerte jaune “pluie” en vigueur dimanche et lundi pour l’ensemble de la Flandre, Bruxelles et la province de Hainaut. Une zone de précipitations ondulante et active traverse le pays depuis la France et sera suivie “d’averses parfois fortes et orageuses en cours d’après-midi et la nuit prochaine”. De nouvelles averses intenses suivront lundi. “Sur une période de 24h, les cumuls de précipitations pourront atteindre 20 à 30 l/m2 dans de nombreuses régions, très localement sur le nord du pays jusqu’à environ 50 l/m²”, prévient l’IRM.

