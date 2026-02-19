Le numéro 112 à nouveau disponible en Région bruxelloise après un “souci technique”
Le numéro d’urgence 112 a rencontré, ce jeudi, un “souci technique” en Région bruxelloise, annonce le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, vers 11h30.
L’interruption était causée par un souci technique chez l’un des opérateurs téléphoniques, a précisé le porte-parole. “La durée de l’interruption est difficile à estimer“, a-t-il ajouté.
Vers 12h40, “le numéro d’urgence 112 est à nouveau opérationnel“, annonce Walter Derieuw à 12h40.
La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image