Le numéro 112 à nouveau disponible en Région bruxelloise après un “souci technique”

Le numéro d’urgence 112 a rencontré, ce jeudi, un “souci technique” en Région bruxelloise, annonce le porte-parole des pompiers Walter Derieuw, vers 11h30.

L’interruption était causée par un souci technique chez l’un des opérateurs téléphoniques, a précisé le porte-parole. “La durée de l’interruption est difficile à estimer“, a-t-il ajouté.

► Voir notre reportage | Dans les coulisses du dispatching du 112 : les opérateurs ont reçu environ 400.000 appels en 2024

Vers 12h40, “le numéro d’urgence 112 est à nouveau opérationnel“, annonce Walter Derieuw à 12h40.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image

