Le nouvelles aventures de Largo Winch sont à découvrir… à 18 mètres de profondeur à NEMO33

Les premières planches du nouveau Largo Winch sont exposées sous l’eau à NEMO33, où les plongeurs peuvent découvrir l’album en immersion.

Plonger pour lire, c’est l’expérience insolite proposée à NEMO33, la célèbre fosse de plongée d’Uccle. Les 33 premières planches du nouveau Largo Winch, “Si les dieux t’abandonnent…”, y sont exposées sous l’eau, entre 5 et 18 mètres de profondeur. Les amateurs peuvent ainsi découvrir l’album au fil de leur immersion.

“Ça fait vraiment plaisir. Cela nous permet d’agrémenter la plongée parce que dans une piscine, évidemment, il y a peu de vie, peu de poissons et ça permet de remonter tranquillement en découvrant une nouvelle bande dessinée”, se réjouit un plongeur. “Je suis assez fan de Largo Winch donc je me réjouis de la lire sous l’eau”.

Un choix symbolique, selon les organisateurs : le héros imaginé par Jean Van Hamme est un aventurier, habitué aux défis

Le parcours sous-marin a été pensé pour suivre la logique d’une plongée d’une heure, avant de remonter découvrir la fin de l’histoire au bord du bassin.

Une expérience à vivre jusqu’à la fin décembre à NEMO33.

■ Reportage de Rémi Rucquoi, Néo Fascquel et Manu Carpiaux