Le nombre de passagers en hausse de 3% au Brussels Airport cet été

Le hall des départs de Brussels Airport désert : aucun vol ne décolle

Brussels Airport a accueilli durant les vacances d’été 5 millions de passagers, une hausse de 3% par rapport aux vacances estivales en 2024, ont fait savoir lundi les responsables de l’aéroport bruxellois.

Cette même hausse a été observée pour le mois d’août qui a vu défiler 2,489 millions de passagers à l’aéroport. En raison de la fin des vacances scolaires, le nombre de voyageurs à l’arrivée dépasse de 200.000 celui des départs. Les dix pays les plus visités ont été l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Turquie, le Maroc, le Portugal, l’Allemagne, la France, les États-Unis, et le Royaume-Uni. “Grâce notamment à des possibilités d’enregistrement supplémentaires, avec le doublement de la capacité du self bag drop et la mise en place de comptoirs d’enregistrement mobiles, ainsi qu’au déploiement de personnel supplémentaire chez tous nos partenaires, tous les vacanciers ont pu bénéficier d’un service fluide à l’aéroport”, commente Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

Le total des volumes de fret transportés en août a augmenté de 3% par rapport à la même période en 2024, totalisant 57.994 tonnes. Le segment des vols full cargo a enregistré une baisse de 5%. Le transport de fret à bord des vols passagers est quant à lui resté stable par rapport à l’année dernière. Le mois dernier, le nombre de mouvements de vol a progressé de 2 % par rapport à août 2024. Le nombre de vols passagers a augmenté de 2 %. Le nombre de vols cargo a quant à lui diminué de 1%. Il y avait en moyenne 152 passagers par vol, soit un de plus qu’en août 2024.

Belga

15 septembre 2025 - 12h32
Modifié le 15 septembre 2025 - 12h32
 

