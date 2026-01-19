Le nombre de détenus dormant à même le sol dépasse à nouveau les 500

Le nombre de détenus contraints de dormir à même le sol dans les prisons belges dépasse à nouveau les 500, soit 18 personnes de plus que le 12 janvier. Selon le syndicat socialiste ACOD, cette augmentation confirme que le “creux” temporaire observé après les fêtes de fin d’année est terminé: dès que la police et le parquet reprennent leurs activités à plein régime, les chiffres remontent.

A Bruxelles, il y a 93 détenus qui dorment au sol à la prison de Haren. En Wallonie, cette situation concerne un total de 155 détenus dans huit prisons. Marche en compte 32 (dont 4 femmes), Mons 31 (dont 7 femmes), Leuze 26, Nivelles 22 et Tournai 17. Il y a également 13 personnes dormant à même le sol à Jamioulx et 7 à Namur et Arlon. Au nord du pays, on compte 252 personnes devant dormir sur un matelas posé au sol, réparties dans dix établissements. Anvers en compte 51, Gand 42 (dont une femme), Hasselt 34, Termonde 33 et Ypres 24. Viennent ensuite Audenarde (22), Bruges (20), Turnhout (15), Louvain (6) et Malines (5).

Le syndicat socialiste insiste pour que des mesures soient prises rapidement et dénonce le fait que le gouvernement fédéral n’ait toujours pas trouvé d’accord sur cette problématique qualifiée d'”inhumaine”.

Le personnel “se sent abandonné”, déplore également l’administration pénitentiaire. Les travailleurs “ressentent le soutien de leur ministre de tutelle (Annelies Verlinden, ministre de la Justice, NDLR), mais ne voient aucune solution concrète”, y réagit-on lundi. “Nous ne pouvons que répéter que des mesures à court terme sont nécessaires. Tant pour la charge de travail du personnel que pour les détenus qui ont besoin d’accompagnement afin de mieux réintégrer la société“, conclut l’administration pénitentiaire.

Avec Belga