Le musée d’Ixelles entre dans sa 2e phase de rénovation

Le but de cette rénovation est de réorganisation les différents bâtiments et d’améliorer l’accueil pour tous les visiteurs.

Les travaux ont débuté en 2018. La refonte complète des espaces d’accueil et de billetterie (phase 1 du chantier), déployée par le bureau B-architecten, vient de s’achever. Elle vise à fluidifier l’entrée et la circulation du public, à mettre à sa disposition un café avec terrasse et un espace commercial et à lui offrir des vestiaires et sanitaires rénovés. Cette phase a aussi consisté à agrandir le musée grâce au leg en 2009 du bâtiment situé au 75 de la rue Jean Van Volsem.

La phase 2 a débuté

Des espaces pour des conférences, des animations pédagogiques et des ateliers techniques y ont été créés afin de faire du musée un lieu de vie et d’échanges. La cour de ce nouveau bâtiment a été verdurisée et sera dédiée à la détente. La phase 2 du chantier est plus technique, elle concernera les normes de conservation des œuvres, la sécurité et la gestion énergétique. Des panneaux solaires seront notamment installés en toiture.

Pendant la fermeture, l’équipe s’active pour maintenir le musée en vie avec des activités en extérieur ou des prêts d’œuvres. L’occasion de réaliser un inventaire des sources ou de redécouvrir ces œuvres. Si auparavant, ce il était prévu de rebaptiser le musée d’Ixelles, cette idée a été abandonnée.

L’établissement aura 130 ans le 31 mai prochain. L’inauguration du musée devrait avoir lieu en 2024.

Le coût total du chantier s’élève à 9,4 millions d’euros, dont près de 3,3 millions pour la phase 1 et plus de 6,1 millions pour la phase 2.

