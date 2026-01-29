Le Musée des Égouts de Bruxelles remet la Senne sur le devant de la scène

Avec ‘Back on Senne’, le Musée des Égouts mettra en lumière, du 7 février 2026 au 3 janvier 2027, la rivière qui a façonné le paysage bruxellois. L’exposition fera réapparaître cette Senne canalisée, détournée et dissimulée sous terre pour en révéler toute sa résilience et sa vivacité.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Loïc Bourlard

Après avoir pénétré dans l’un des deux pavillons d’octroi de la porte d’Anderlecht, les visiteurs découvriront l’histoire de la Senne. Autrefois, cette rivière, essentielle au commerce et à la vie locale, traversait le cœur de Bruxelles. Sur les murs de la première salle, les peintures de Jean-Baptiste Van Moer en montrent l’aspect avant son premier voûtement, réalisé au XIXe siècle. L’urbanisation et la pollution avaient alors réduit le cours d’eau à un égout à ciel ouvert, source d’inondations, de risques sanitaires et d’odeurs nauséabondes. Pour y remédier, la ville a décidé en 1865 de le canaliser dans des conduites souterraines.

La suite du parcours exposera les étapes ultérieures de voûtement, mais aussi les améliorations apportées par la directive-cadre européenne sur l’eau, la construction des deux stations d’épuration de Bruxelles en 2001 et 2007, qui ont amélioré significativement la qualité de l’eau. ‘Back on Senne’ abordera également la mise à ciel ouvert d’une partie de la Senne ainsi que le retour de certaines espèces de poissons ou l’installation de castors.

Le public pourra également admirer au niveau -1 une représentation sensorielle de la rivière faite de projections laser et de nappes sonores. Créée par Romain Tardy et Coline Cornélis, ‘Souterraines’ a pour but de rendre tangible la présence cachée de la Senne. L’œuvre numérique retranscrit le pouls du cours d’eau grâce aux observations des artistes et aux données environnementales fournies par le réseau Flowbru. Celles-ci modulent en temps réel l’installation, rendant chaque visite unique, à l’image de la nature changeante de la rivière.

Belga – Photo : Belga