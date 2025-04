Le musée Art & Histoire ouvre de nouvelles salles Art Nouveau, Art Déco et Arts décoratifs

Le musée Art & Histoire , situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, s’apprête à ouvrir deux nouvelles salles au public le 13 juin prochain. L’une sera consacrée aux Arts décoratifs du XIXe siècle, l’autre à l’ Art Nouveau et à l’ Art Déco belges, ont annoncé lundi les chefs de projet des nouveaux espaces lors d’une conférence de presse.

En franchissant les portes de la première salle, curieuses et muséophiles plongeront d’abord entre les lignes sinueuses et les motifs floraux caractéristiques de l’Art Nouveau. Présentées à travers une série de thématiques, la richesse et la diversité de ce courant artistique né en 1893 seront mises en lumière en dialogue avec les grandes expositions nationales et internationales de l’époque, les contextes sociaux et économiques, ainsi que les réseaux de relations entre commanditaires et artistes. Le regard des visiteurs sera immanquablement capté par la reconstitution du jardin d’hiver de la maison Cousin, chef-d’œuvre de Victor Horta.

L’Art Déco belge sera également à l’honneur dans cette même salle. Ce style a connu un véritable essor en 1925, lors de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Les créations belges s’y étaient particulièrement distinguées. Le public pourra en retrouver les échos dans la salle, aux côtés de nombreuses autres manifestations marquantes de ce mouvement tel qu’il s’est développé durant l’entre-deux-guerres. Le parcours se distinguera par la spectaculaire sculpture “Diane chasseresse” de Marcel Wolfers.

La deuxième nouvelle salle sera dédiée aux Arts décoratifs du XIXe siècle. Le parcours suivra l’évolution des styles, mettant en avant le néo-classique, le style Restauration, le néo-gothique et le néo-Renaissance, qui ont précédé l’émergence de l’Art Nouveau. Les grandes transformations sociétales de l’époque seront par ailleurs abordées à travers des thématiques telles que l’industrialisation, les transports, les loisirs, l’attention portée aux enfants ou encore la spécialisation des espaces domestiques.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Marjorie Fellinger et Manuel Carpiaux