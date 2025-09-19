Le MR invite le PS, les Engagés et les trois partis flamands sortants à négocier un budget

Le MR propose aux partis francophones et néerlandophones du gouvernement sortant d’entamer des négociations pour un budget pluriannuel visant à réduire le déficit d’un milliard d’euros d’ici 2029.

Le MR invite PS et Engagés ainsi que les trois partis néerlandophones du gouvernement sortant à négocier un budget pluriannuel pour la Région, a annoncé vendredi matin le chef de file bruxellois du MR, David Leisterh, dans une brève communication.

“Compte tenu de la situation budgétaire dramatique de la Région bruxelloise et du blocage politique persistant, le Mouvement Réformateur invite les trois premiers partis démocratiques francophones (MR, PS, LE) ainsi que les trois partis néerlandophones du gouvernement sortant en affaires courantes (Groen, Open VLD, Vooruit) afin de négocier un budget pluriannuel pour la Région capitale“.

Selon M. Leisterh, cette invitation est faite “dans l’attente de l’établissement d’une majorité néerlandophone“.

David Leisterh a également pércisé que ce budget devra répondre, “non par choix idéologique mais bien par nécessité économique, aux impératifs de réaliser une diminution de déficit d’un milliard d’euros d’ici 2029 au travers de mesures d’économies structurelles sur les dépenses courantes et les dépenses d’investissement, et en veillant à optimiser les recettes fiscales sans impôt nouveau sur les ménages et le tissu économique bruxellois“.

Le chef de file libéral a enfin indiqué qu’aucun commentaire supplémentaire ne serait fait afin de préserver les chances de succès de cette énième tentative de rapprochement politique depuis les élections de juin 2024.

Belga – Photo : Belga Image